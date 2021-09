BH terá seis ruas fechadas para atividade de lazer neste domingo (5/9)

Caráter experimental da reabertura do programa 'No Domingo a Rua é Nossa' refere-se aos índices de controle da pandemia (foto: 28/06/2015 - Paulo Filgueiras/EM/D.A Press )



Seis pontos importantes de Belo Horizonte serão fechados para o trânsito na manhã deste domingo (5/9). Isso porque a prefeitura decidiu incluir a Avenida José Cândido da Silveira para concluir a reabertura gradual do programa “No Domingo a Rua é Nossa”.









O programa da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, com apoio da BHTrans, permite a livre circulação de pessoas para prática de atividades espontâneas de esporte e lazer.





Desde o mês passado, em caráter experimental, outras cinco vias do programa foram reabertas de forma gradual. São as avenidas:





Bandeirantes (entre as praças JK e Bandeiras, bairro Mangabeiras, região Centro-Sul) Prudente de Morais (entre Av. Contorno e Rua Acaraú, bairro Cidade Jardim, Centro Sul) Clarins (entre ruas das Castanholas e dos Bandolins, bairro Califórnia, Noroeste) Henrique Badaró Portugal (entre ruas José Silveira e Eli Seabra Filho, bairro Buritis, Oeste) além da Praça Raul Soares (pista central, Centro Sul)

“As ruas e avenidas do programa foram reativadas de forma progressiva e em conformidade com a análise do funcionamento dos espaços abertos, do perfil de atividades (menor ou maior potencial de aglomeração) e do quadro de indicadores da COVID-19”, informou a PBH.





Programa ‘BH é da Gente’

O programa “BH é da Gente” está temporariamente suspenso desde março do ano passado. A prefeitura respondeu ao EM que não tem data de reabertura, por se tratar de evento em via pública, que no momento está proibido devido às medidas de controle da pandemia.