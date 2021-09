Capotamento fecha a rodovia MG-010 próximo a Vespasiano

Acidente fechou a MG-010 na altura de Vespasiano (foto: CBMMG/Divulgação)

Um grave acidente foi registrado por volta do meio-dia deste sábado (4/9) no quilômetro 23 da rodovia MG-010, na altura de Vespasiano, na Grande BH. O capotamento de um carro, modelo Gol, interrompe totalmente o trânsito no local.

Dentro do veículo havia duas pessoas. A motorista, de 45 anos, foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e levada com ferimentos graves para o Hospital do Pronto Socorro João XXIII, pelo helicóptero Arcanjo.

Segundo informações dos bombeiros, ela ficou presa às ferragens, e foi preciso fazer cortes na lataria para a sua retirada. A segunda vítima, uma menino de 11 anos, está sendo encaminhada a um hospital de Lagoa Santa com ferimentos leves.

Causas do acidente ainda são desconhecidas. Suspeitas são de alta velocidade

Ainda não existe previsão para a liberação do trânsito, pois houve derramamento de óleo e combustível e foi preciso jogar serragem. O fechamento permitirá a atuação do guincho, para a retirada do veículo. A pista precisará ser lavada.