Minas registra três capotamentos só neste fim de semana

Capotamento no Tirol, no Barreiro, em BH (foto: Maycon Stallone/24 horas com Stallone)

Sul de Minas

Minas Gerais registrou trêsem diferentes cidades entre esse sábado (10/7) e este domingo (11/7). De acordo com o Corpo de Bombeiros, os fatos aconteceram na capital Belo Horizonte, Juiz de Fora (Zona da Mata) e Borda da Mata (Sul).A maisdelas aconteceu no Bairro Tirol, na Região do Barreiro, em BH. Na Avenida Expedito de Faria Tavares, altura do número 520, duas pessoas ficaram feridas após um carro capotar.A chamada deu entrada no sistema dospor volta das 15h30. O veículo estava com as rodas para cima e os dois ocupantes saíram do carro com ajuda deDe acordo com a corporação, ambos sofreramleves. O motorista confessou que havia consumido bebidas alcoólicas antes.A Empresa de Transporte e Trânsito de Belo Horizonte (BHTrans) e a Polícia Militar também se deslocaram ao local. A perícia da Polícia Civil foi requisitada.

Já em Borda da Mata, o fato aconteceu na noite desse sábado. Um homem de 38 anos ficou em estado grave ao capotar seu carro no Km 25 da MG-290, altura do Bairro Santa Cruz.



Segundo os bombeiros, a vítima sofreu uma parada cardiorrespiratória e passou por um processo de reanimação por parte do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Zona da Mata

Família inteira ficou ferida após capotamento de Fiat Palio em Juiz de Fora (MG) (foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros)

Em, na Zona da Mata, o capotamento foi na tarde desse sábado, por volta das 14h. Um Fiat Palio ficou com as rodas pra cima e uma família inteira sofreu ferimentos.



O caso mais grave, segundo os bombeiros, foi de um bebê de 1 ano. Os militares suspeitavam de um traumatismo craniano na vítima.



Outras duas crianças também se feriram: uma de 5 com luxação no punho direito; e uma de 4 com ferimentos leves. O motorista de 39 e uma jovem de 25 também sofreram escoriações. Todos foram levados ao hospital.

Ituiutaba

Cinco pessoas ficaram feridas depois que Chevrolet Corsa preto bateu contra muro de casa em Ituiutaba (MG) (foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros)

No início da madrugada deste domingo, cinco pessoas se feriram em uma batida em Ituiutaba, no Triângulo Mineiro. O fato aconteceu na Avenida 26, sentido bairro.



De acordo com os bombeiros, os quatro passageiros saíram do veículo sem dificuldades. Mas o motorista ficou preso às ferragens e só saiu com ajuda dos militares.



O carro, um Chevrolet Corsa sedan preto ano 2009, emplacado em Mirassol (SP), bateu contra o muro de uma casa. O Samu socorreu todos os feridos ao hospital, e a Polícia Civil iniciou as investigações.