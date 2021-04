Capotamento de veículo deixa três feridos no Centro de Belo Horizonte

Duas pessoas ficarame uma precisou ser encaminhada ao atendimento de emergência depois dode um, na manhã desta segunda-feira (12/4), entre a Rua Carijós e a Rio Grande do Sul, no Centro de Belo Horizonte.

Segundo o soldado Marco Túlio, um dos bombeiros que prestou atendimento às vítimas, o carro Logan Renault estava indo em direção à Rua Rio Grande do Sul entre o cruzamento com a Rua Carijós e não conseguiu evitar a tempo a colisão contra o Fiat Uno, que ultrapassou a placa de "Pare" incorretamente.

Ainda segundo a equipe, tesmemunhas do acidente se mobilizaram e, juntos, conseguiram reerguer o veículo novamente. O carro Renault teve somente danos no parachoque.

Havia três pessoas no carro capotado. Entre eles, um idoso de 77 anos que foi conduzido por uma ambulância do SAMU com ferimentos mais graves após ficar preso dentro do veículo.



As outras duas vítimas conseguiram sair do automóvel ainda antes da chegada do Corpo de Bombeiros.