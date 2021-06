Bombeiros registram três capotamentos em Minas só neste domingo (20/6)

Carro que capotou em Guaxupé foi parar em poça d'água (foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros)

Minas Gerais registrou três capotamentos de veículos só neste domingo (20/6), conforme o Corpo de Bombeiros. Na mais recente, em Contagem, na Grande BH, um homem de 37 anos ficou ferido. O fato aconteceu na Avenida David Sarnoff, na Cidade Industrial, por volta das 19h30.



Mais cedo, em Belo Horizonte, quatro pessoas ficaram feridas depois que um Fiat Palio capotou na Avenida Senador Levindo Coelho, Bairro Santa Cecília, no Barreiro. Todos eram jovens na faixa dos 20 anos, segundo os bombeiros.



De acordo com a corporação, dois jovens foram atirados para fora do veículo após o acidente. Os outros dois ficaram presos nas ferragens.



Ainda segundo os militares, o motorista contou que perdeu a direção do veículo, o que causou o capotamento. O caro bateu contra o muro de uma empresa. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) socorreu todas as vítimas ao hospital.



No entanto, não há informações sobre o estado de saúde dos jovens. A Polícia Militar também compareceu no local.



Sul de Minas

Em Guaxupé, o acidente aconteceu no início do domingo, por volta das 7h. Nessa ocorrência, mais quatroficaram feridas, mas uma delas fugiu antes do socorro dos bombeiros.Dois deles foram levados pelosao hospital: o motorista de 19 e uma mulher de 28. Ele apresentava várias escoriações pelo corpo e suspeita de várias fraturas. Já ela apresentava escoriações. Ambos estavam conscientes.O Samu levou a quarta vítima ao hospital. Todos os quatro são moradores da zona rural de Guaxupé e de Guaranésia, também no Sul de Minas.A Polícia Militar Rodoviária (PMRv) também esteve no local. A perícia da Polícia Civil foi acionada para investigar as causas do acidente.