Motorista morre em capotamento na rodovia MGC-265, perto de Muriaé

Acidente ocorreu no final da manhã e causas são desconhecidas (foto: CBMMG)

Um capotamento, na manhã desta sexta-feira (9/7), deixou um homem morto e um ferido. O acidente ocorreu no KM 14 da rodovia MGC-265, próximo a Muriaé, na Zona da Mata. A vítima fatal é o motorista de um Chevrolet, um homem de 34 anos. O passageiro, de 20, ficou gravemente ferido e foi levado para o Hospital de Muriaé.

Segundo Boletim de Ocorrências (BO) do Corpo de Bombeiros, o motorista foi arremessado para fora do veículo. As causas do acidente são ainda desconhecidas, mas suspeita-se de excesso de velocidade.

O local teve de ser isolado, pois havia risco de incêndio em mata. Os bombeiros fizeram o isolamento do veículo, pois havia vazamento de combustível.