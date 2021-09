Homem morre preso às ferragens após carro que conduzia capotar na BR-267

Acidente aconteceu às 0h42, na altura do km 60 da rodovia

Um homem de 32 anos morreu após o carro que dirigia capotar na BR-267, nas proximidades do município de Lima Duarte, na Zona da Mata mineira. A ocorrência foi atendida pelo Corpo de Bombeiros na madrugada deste sábado (18/9).

Acionados às 0h42, os militares chegaram ao local do acidente e encontraram a vítima presa às ferragens. A suspeita é de que o condutor tenha perdido o controle do veículo ao tentar efetuar uma curva na altura do km 60 da rodovia.