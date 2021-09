Patos de Minas termina aplicação da 1ª dose em adultos

Em Patos de Minas, doses estão sendo aplicadas de domingo a domingo. (foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil)

A prefeitura de Patos de Minas afirmou neste sábado (18/9) que 101% do público adulto, com 18 anos ou mais, recebeu pelo menos uma dose da vacina contra a COVID-19. O percentual ultrapassou 100%, já que houve mais aplicações do que a estimativa de 115.200 pessoas. Considerando o esquema vacinal completo, segunda dose ou dose única, 55% dos adultos já estão completamente imunizados.

Apesar de o percentual superar 100%, acredita-se que ainda existam pessoas que não tomaram a primeira dose da vacina. Esse público, considerado faltoso, continua sendo convocado pela prefeitura. No Brasil, a vacinação é facultativa.

O município continua focado na aplicação da segunda dose e se prepara para ministrar a terceira dose em idosos e imunissupprimos. Na quarta-feira (15/9), foi aberto o cadastro para vacinação dos adolescentes, de 12 a 17 anos, com ou sem comorbidades. Em nota, a prefeitura informou que seguirá a recomendação de não vacinar aqueles que não possuem comorbidades, mas manterá o cadastro para convocações futuras, ou seja, caso haja mudança na recomendação do Ministério da Saúde.

REDUÇÃO DOS CASOS

Patos de Minas confirmou apenas dois casos de COVID-19 no boletim epidemiológico da última sexta-feira (17). Esse é o menor número registrado em 2021.

Apesar do avanço da vacinação as medidas preventivas, como uso de máscara e higienização, devem continuar. Segundo dados da Secretaria Municipal de Saúde, sete patenses estão internados, sendo cinco deles em estado grave na UTI. Outras 66 pessoas estão com o vírus ativo e cumprem quarentena domiciliar.

Desde o início da pandemia, 545 patenses perderam a vida para a COVID-19. 96,44% dos infectados conseguiram vencer a doença, ou seja, 16.789 curados.

Na rede pública, a Santa Casa de Misericórdia e o Hospital Regional Antônio Dias (HRAD) são habilitados para receber pacientes de COVID-19. Na tarde de sexta-feira (17), 4% dos leitos clínicos e 10% dos leitos de UTI estavam ocupados.