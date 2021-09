Cadastro escolar 2022 da Rede Municipal de BH termina nesta sexta (17/9)

Aulas presenciais nas escolas publicas da capital mineira (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press) A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) emitiu um aviso reforçando que o prazo para cadastro de vagas para 2022 nas Redes Municipais da Educação Infantil, Ensino Fundamental e EJA terminam nesta sexta (17/9).

Entretanto, as famílias que têm dificuldade no acesso à internet ou que precisam de auxílio para realizar o cadastro escolar 2022, poderão contar com a central de atendimento da Secretaria Municipal de Educação, de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e de 13h às 17h, nos telefones:

3246-6642;

3277-9078;

3277-8876;

32774935;

3277-9901;

3277-4732;

98646-3966;

3246-8513;

98438-0737;

3277-7654;

984375406;

3277-7386;

99913-4469;

3277-7015;

99850-0428;

3277-7441;

99224-0731;

3277-8895.

O cadastro está sendo realizado para novas vagas e os candidatos devem comprovar que residem em Belo Horizonte. É obrigatório informar o CPF dos estudantes.





Os resultados das vagas serão divulgados nos seguintes dias:





18/10 - Ensino Fundamental e EJA

25/10 - Educação Infantil (3 a 5 anos)

22/11 - Educação Infantil (0 a 2 anos).





De acordo com a PBH, para os alunos que já estudam na Rede Municipal ou na Rede Parceira de Belo Horizonte e que irão permanecer na mesma escola em 2022, terão renovação de matrícula automática. Assim, não precisam se inscrever no cadastro.





*Estagiária sob supervisão do subeditor Frederico Teixeira