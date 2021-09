Veja onde adolescentes de 17 anos serão vacinados em Araguari

Cidade também vai aplicar vacina contra COVID-19 para outros públicos (foto: Prefeitura de Araguari/Divulgação) Araguari vai começar a vacinar adolescentes de 17 anos nesta quinta-feira (16/9). A prefeitura da cidade do Triângulo Mineiro informou que a imunização ocorrerá através de distribuição de senhas.

LEIA MAIS 18:27 - 15/09/2021 Veja a lista das cidades de Minas que já concluíram a vacinação de adultos

17:00 - 15/09/2021 UFMG confirma retorno das atividades presenciais sem exigência de vacinação

10:20 - 15/09/2021 Minas recebe mais 112.320 doses de vacinas da Pfizer nesta quarta (15)



A primeira dose para os jovens é aplicada na Unidade Básica de Saúde da Família (UBSF) Paraíso. Nesse mesmo local segue sendo aplicadas primeiras doses para gestantes e puérperas, das 8h às 16h. Para receber a vacina, o adolescente deve estar obrigatoriamente acompanhado pelos pais ou responsável. É recomendável efetuar o cadastro no site da prefeitura e, no momento da vacinação, é obrigatório apresentar documentos pessoais com foto ou cadastro de Pessoas Físicas (CPF), além de um comprovante de endereço em nome dos pais ou do responsável.A primeira dose para os jovens é aplicada na Unidade Básica de Saúde da Família (UBSF) Paraíso. Nesse mesmo local segue sendo aplicadas primeiras doses para gestantes e puérperas, das 8h às 16h.

Outros públicos contemplados

O município ainda não finalizou a vacinação do público geral de 18 anos, que deve procurar o ponto de distribuição de doses de imunizantes contra o coronavírus no Aeroporto Santos Dumont.

De acordo com comunicado da Prefeitura de Araguari, nesta quinta-feira (16/9) também segue o cronograma de segundas doses. Ainda no aeroporto, serão recebidas aqueles pessoas que foram convocadas para receber a dose final de quem já recebeu Astrazeneca e Coronavac, entre 8h e 16h.





Já na UBSF Maria Eugênia, no mesmo horário, serão contemplados moradores da cidade que já começaram a se vacinar com Pfizer e estejam no período da segunda unidade.