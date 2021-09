(foto: Leandro Couri/EM/D.A Press) O domingo ensolarado e de altas temperaturas levou os belo-horizontinos para as praças da cidade. Muitos pais levaram os filhos para a Praça da Liberdade, na Região da Savassi, nesta manhã. A temperatura máxima, na capital, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), deve chegar aos 33 graus neste domingo (5/9).









"Sempre dou uma voltinha com ele para poder gastar a energia. A água aqui é bem importante. Ele pode se refrescar". Ele destaca a importância da fonte para quem frequenta a praça e para os animais de estimação. "No calor, não tem jeito. A cachorrada fica louca."

O advogado Bruno Salomé Rocha, de 42, também aproveitou a manhã para passear com a filha Veletina Azevedo Rocha. Ele veio com os amigos de São Paulo conhecer o ponto turístico da capital. Depois de refrescar na fonte, a família vai tomar um sorvete.

ALERTA LARANJA DE BAIXA UMIDADE

Apesar de ainda estarmos no inverno, os ipês amarelos sinalizam que a estação das flores já se aproxima. No entanto, é preciso se hidratar muito devido ao tempo seco. Umidade relativa do ar em 27%. O Inmet emitiu alerta laranja para indicar a biaxia umidade do ar.





A baixa uminidade aumenta o risco de de incêndios florestais e também represento danos à saúde, como o ressecamento da pele, desconforto nos olhos, boca e nariz. Na segunda-feira, a temperatura deve varia de 16º a 31 º. A umidade relativa do ar deve variar de 16% a 46% e não há previsão de chuva para o início da semana.