PM recupera carga de seis toneladas de soja e prende sete envolvidos

Carga recuperada foi levada para a Delegacia de Plantão de Contagem (foto: PMMG)

Uma carga de soja roubada, pesando seis toneladas, um total de 160 sacas, avalidada em R$ 27 mil, foi recuperada pela Polícia Militar, que interceptou um caminhão que transportava a mercadoria, no cruzamento das ruas Registro com Bernardo Monteiro, no Bairro Camilo Alves, em Contagem. No total, sete homens foram presos, sendo dois que estavam no veículo.A apreensão ocorreu na noite de sábado (4/9). Uma viatura da PM, comandada pelo tenente Lobo, fazia o patrulhamento da região, quando avistou o caminhão, carregado. O adiantado da hora, 22h, causou estranheza, pois normalmente caminhões de carga não circulam carregados dentro de cidades.Imediatamente o caminhão foi interceptado, com ordem para parar. Os policiais pediram aos ocupantes do veículo a nota da carga. Como eles não tinham, foram presos imediatamente.

A partir da prisão, os policiais descobriram que a carga foi roubada de um transporte ferroviário nas proximidades de Betim. Em seguida, outros cinco integrantes da quadrilha foram presos. Todos, juntamente com a carga e o caminhão, foram levados para a Delegacia de Plantão de Contagem.