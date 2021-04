Polícia recupera carga roubada de botijões de gás avaliada em R$ 100 mil

Produto do roubo era levado para depósito de gás no Ribeiro de Abreu (foto: PCMG)

Uma carga de cerca de 500 botijões de gás, avaliada em R$ 100 mil, roubada na manhã desta quarta-feira (31/3), no Bairro Jardim Vitória, em Belo Horizonte, foi recuperada à tarde, no Bairro Ribeiro de Abreu. Dois suspeitos foram presos, o homem que teria roubado a carga e o dono de um depósito de gás. O intervalo de tempo entre o furto e a recuperação da carga foi de cinco horas.

A investigação foi feita por policiais da Delegacia Especializada em Investigação e Repressão a Crimes Rurais, pertencente ao Departamento Estadual de Investigação de Crimes Contra o Patrimônio (Depatri), comandados pelo delegado José Luiz Quintão.

Os policiais contam que o motorista que dirigia o caminhão foi abordado por três homens armados, no Jardim Vitória, que mandaram que descesse do veículo.

Os policiais conseguiram a informação de que um depósito de gás, no Ribeiro de Abreu, costumava comprar esse tipo de carga. Ao chegarem no local, o proprietário não possuía nota fiscal dos botijões e acabou autuado por receptação.

Um dos ladrões, um homem de 27 anos, foi identificado e localizado na cidade de Betim, sendo preso imediatamente. Com ele foi encontrada uma réplica de revólver, que foi usado para render o motorista do caminhão. Os policiais procuram, agora, pelos outros dois participantes do assalto.

“Essa é uma quadrilha que já estamos acompanhado há algum tempo. Eles estão agindo desde e começo deste ano e realizando de um a três roubos de cargas por semana”, diz o delegado. “Os crimes em geral ocorrem em rodovias e os motoristas são abordados por três homens armados. Depois que o condutor é rendido ele fica em poder dos criminosos até que a carga seja retirada e encaminhada para os depósitos da quadrilha.”