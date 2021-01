Polícia recupera carga roubada no valor de R$ 2 milhões

Carga recuperada pela polícia e avaliada em R$ 2 milhões (foto: PCMG/Divulgação) prisão de um homem que transportava, de caminhão, uma carga roubada, avaliada em R$ 2 milhões. Os policiais acreditam que essa prisão poderá esclarecer uma série de roubos de carga ocorridos no final de 2020, na Região Centro-Oeste do Estado. O preso é apontado como receptador de roubos no Alto Paranaíba. O trabalho conjunto entre a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Polícia Civil possibilitou aOs policiais acreditam que essa prisão poderá esclarecer uma série dede carga ocorridos no final de 2020, na Região Centro-Oeste do Estado. O preso é apontado como receptador de roubos no Alto Paranaíba.





A abordagem do caminhão foi feita por patrulheiros da PRF, numa estrada próximo a Bom Despacho. Não havia nota e nem recibo da carga, o que levantou suspeitas e fez com que os patrulheiros acionassem a Polícia Civil.





A partir do homem preso, os policiais chegaram a dois galpões, um no município de Patos de Minas e outro em Carmo Paranaíba, no Alto Paranaíba, onde foram encontradas mais mercadorias roubadas. Inclusive, existe a suspeita de que algumas das mercadorias encontradas são falsificadas.





As investigações prosseguem a cargo da Delegacia Especializada em Investigação e Repressão ao Furto, Roubo e Desvio de Cargas, do Departamento Estadual de Investigação de Crimes Contra o Patrimônio (Depatri), além da participação Delegacia Regional de Polícia Civil em Patos de Minas e do Ministério da Agricultura e Pecuária do Governo Federal.