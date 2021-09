Veja como ficou o parque reaberto em Contagem após 10 anos fechado

Localizado na região do Riacho, a APA Parque Fernão Dias vai funcionar de terça a domingo, das 8h às 17h. Porém, por causa da pandemia de COVID-19, o agendamento online é obrigatório, por meio do site da prefeitura de Contagem . A entrada do parque fica na Rua Rio Comprido, 5.

Também por causa das medidas de restrição provocadas pelo coronavírus, o uso de churrasqueiras está proibido, bem como soltar fogos de artifício (até pelo risco de novas queimadas).



Não será permitida a entrada e a permanência de vendedores ambulantes, consumo de bebidas alcoólicas, e os visitantes não podem tirar ou levar frutas e mudas de plantas.

A revitalização

Na primeira fase de revitalização, foi realizada a limpeza geral e a demolição de estruturas condenadas.



Nesta sexta-feira, foram entregues dois bebedouros e duas duchas para uso dos esportistas, além da limpeza em todas as trilhas do parque e abertura de novos percursos



A segunda etapa de obras prevê a recuperação de quadras esportivas, instalação de parque infantil com brinquedos inclusivos, além de recuperação do mirante e limpeza de novas trilhas, que serão gerenciadas pela Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Femig).

Há também previsão de construção de um viveiro de mudas, recuperação de 13 hidrantes para atender o Sistema de Combate a Incêndios, e reforma do antigo restaurante que será transformado em um centro de apoio a visitantes.

As demais fases, que devem custar R$ 2,1 milhões, serão pagas com o dinheiro da indenização da mineradora Vale, como parte da reparação aos danos causados pelo rompimento da barragem de Brumadinho. O dinheiro será repassado em parcelas, assim como para os demais municípios do estado.

Parque é 'patrimônio' dos moradores

O então apenas Parque Fernão Dias foi inaugurado em 1980, na divisa entre Betim e Contagem.

O local já foi um dos principais pontos de cultura, esportes e lazer da região, principalmente para a população de Contagem, porém fechado em 2012.