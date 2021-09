Caminhão perde o freio e bate contra três postes em Contagem

Fios ficaram soltos pela rua após acidente (foto: Guarda Civil de Contagem/Divulgação)



Um caminhão que teria perdido o freio bateu contra três postes em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O acidente ocorreu no fim da tarde desta sexta-feira (3/9) na Rua Itapemerim, esquina com a Rua Padre José Maria de Man, no Bairro Monte Castelo.





O Corpo de Bombeiros retirou o motorista do veículo que estava na cabine. De acordo com os militares, o homem não se feriu.









A Polícia Civil foi acionada para perícia.