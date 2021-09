Prazo para cadastro na rede municipal de ensino de Contagem vai até 20

Aulas presenciais foram retomadas em Contagem, porém, ainda há sistema híbrido até que todos os professores sejam vacinados contra COVID-19. Na foto, a estudante Maya Magalhães, de 6 anos, na CEMEI Vereador Ailton Diniz (foto: Janine Moraes/PMC)

Seguem até o dia 20 de setembro os cadastros para que pais e mães coloquem os filhos em unidades municipais de ensino de Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Os cadastros devem ser feitos exclusivamente pela internet . Porém, atenção a quem tem filhos menores de 5 anos, porque o cadastro não é garantia de matrícula.

Uma comissão de acompanhamento e análise da distribuição das vagas foi criada, com seis membros do poder público. Eles serão os responsáveis por analisar todos os cadastros e determinar as vagas e as escolas que as crianças serão inscritas para o ano letivo de 2022.

No caso da educação infantil, serão aceitas crianças de zero a cinco anos, com as seguintes datas máximas de nascimento

5 anos – crianças nascidas entre 1/4/2016 a 31/3/2017

4 anos – crianças nascidas no período de 1/4/2017 a 31/3/2018

3 anos – crianças nascidas no período de 1/4/2018 a 31/3/2019

2 anos – crianças nascidas no período de 1/4/2019 a 31/3/2020

1 ano – crianças nascidas no período de 1/4/2020 a 31/3/2021.

Só são válidos cadastros de pais que moram em Contagem. É necessário ter cópias da certidão de nascimento ou carteira de identidade da criança, comprovante de residência em Contagem, preferencialmente a conta de luz dos últimos dois meses, em nome de um dos responsáveis pela criança, comprovante do local de trabalho de um dos pais ou do responsável legal.

As vagas existentes para as crianças de 1 a 3 anos serão distribuídas por idade, sendo feita a classificação, conforme data de nascimento, da criança mais velha para a mais nova. As crianças de 4 e 5 anos terão vaga assegurada o mais próximo possível de onde moram.

No caso do ensino fundamental, qualquer criança acima de 6 anos pode ser inscrita para as vagas. A prefeitura afirma que não há "lista de espera", e que todas as crianças inscritas serão matriculadas o mais próximo possível de casa, ou onde houver vagas.

As matrículas em si devem começar a ser feitas a partir de outubro.