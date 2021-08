PM é preso em Contagem acusado de furtar produtos em shopping

Polícia Militar foi acionada e prendeu suspeito de furto. Homem também é policial (foto: Jair Amaral/EM/D. A. Press)









Ao ser abordado do lado de fora, o militar não soube explicar a origem dos produtos. A PM foi chamada. Com o suspeito foram encontrados um tênis, um par de outro tênis e uma camisa de modelo esportiva. Itens que podem ser usados para remover os lacres eletrônicos das lojas também foram achados com o militar, que foi preso.





Em nota, a PM confirmou a prisão do homem e ressaltou que ele estava fora do horário de serviço no momento da ocorrência. A instituição lamentou o ocorrido e destacou que a Corregedoria acompanha o caso e que já está adotando todas as medidas de Polícia Militar Judiciária cabíveis.





"A PMMG reafirma seu compromisso com a verdade e reitera não coadunar com qualquer desvio de conduta por parte de seus integrantes, independente de posto ou graduação", informou a instituição.

Um policial militar de 39 anos, cuja patente não foi divulgada, foi preso nesse sábado (29/8), acusado de furtar artigos esportivos de um shopping de Contagem, na Grande BH. O caso foi denunciado por seguranças do centro de compras, que desconfiaram da atitude do homem.