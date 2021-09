Crise hídrica: Vale do Mucuri pode reviver caos de 2015

Olhar para o céu em tempos como esses deixou de ser um sinal de esperança. Passou a ser de medo e apreensão. Com pouca chuva, a estiagem castiga o interior mineiro, que vê cada vez mais perto o fantasma do racionamento de água por causa da crise hídrica.

Estado de Minas contou como o contou como o Norte de Minas tem enfrentado o período de seca intensa . Mas essa não é a única região que passa pela estiagem com severas consequências.



E para quem mora em Itambacuri, no Vale do Mucuri, a sensação é de repetição de um problema enorme. E para quem mora em Itambacuri, no Vale do Mucuri, a sensação é de repetição de um problema enorme. Em 2015, a cidade se viu seca . O rio que corta o município tinha um filete minúsculo, era impossível captar água. Moradores disputavam baldes de água que chegavam em caminhões pipa.

"A gente economiza como pode, mas tenho medo de passar por tudo isso de novo", diz.

A prometida barragem, que deveria ter saído do papel antes da crise de 2015, só foi construída de fato no ano passado. Hoje, a avaliação do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) é que aquele mesmo cenário de seis anos atrás não vai acontecer novamente, mas a autarquia está preocupada com o avanço da estiagem.

Ainda não há falta d'água, mas a cidade pede a conscientização dos moradores para evitar o desperdício.

Sem árvores, sem chuva: uma combinação perigosa

Esta semana foi atípica, com pancadas de chuva e até alerta para grandes acumulados de água na região . Mas, segundo o sociólogo Leonel de Oliveira Pinheiro, especializado em cooperativismo, e que hoje dá aulas na Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM), ainda é pouco para afastar o fantasma do racionamento.

Desde 2010, ele estuda os efeitos da seca, das mudanças climáticas e da situação da vegetação das cidades, especialmente para produtores rurais que se unem em cooperativas e aqueles que sobrevivem do campo, como parte do Grupo de Extensão e Pesquisa em Agricultura Familiar (GEPAF). Para ele, a situação só tem piorado.

A região é cortada pelos rios Mucuri, Pampã e Jequitinhonha, mas o mapa é "desigual" nesse sentido. Há cidades que não são banhadas por nenhum desses rios, e em outros municípios a calha não é grande, pela própria composição geográfica.

A região do semi árido mineiro está sob influência de La Niña, efeito climatológico da diminuição da temperatura da superfície das águas do Oceano Pacífico Tropical Central e Oriental, reduzindo a quantidade de chuvas e deixando o clima no Sudeste ainda mais seco.

Leonel de Oliveira Pinheiro, pesquisador do Grupo de Extensão e Pesquisa em Agricultura Familiar (GEPAF), aponta situação crítica no Vale do Mucuri (foto: Divulgação)

Pinheiro aponta que a arenização, novo nome dado pelos biólogos ao processo de "desertificação", é grande no Vale do Mucuri. Ou seja, menos árvores, menos vegetação, que ajuda no processo das chuvas.



O município de Carlos Chagas, por exemplo, tem apenas 2% de área de vegetação, um número muito baixo, que contrasta com o solo fértil.



"É claro que esse não é o único fator. Temos uma queda gradativa desde 2010 da quantidade de chuvas na região, o aumento do calor. É uma somatória de problemas que se transforma nesse caos", disse o professor.

A prefeitura de Carlos Chagas reconhece o problema, mas lembra que também sofre com essas consequências. Em 2016, produtores rurais perderam cabeças de gado e muitos também tiveram lavouras perdidas.









Carlos Chagas implantou um sistema teste de captação de água para que a população mais afastada possa ter abastecimento (foto: Prefeitura de Carlos Chagas/Divulgação) Hoje, algumas comunidades mais afastadas já enfrentam o desabastecimento. A prefeitura leva caminhões pipa e estuda canalizar água para espaços de uso coletivo. É justamente os bairros mais distantes que preocupam.

Em Nanuque, distância também é problema

O estudo mostra que Nanuque e Carlos Chagas, por exemplo, têm uma grande área territorial, mas poucos moradores, a chamada baixa densidade demográfica.



"É a matemática difícil de conseguir levar água para todos os locais, por mais difíceis que sejam de alcançar. É por isso que outras políticas precisam ser pensadas para que a água chegue a todos", analisa o professor.

Ao Estado de Minas, o diretor da Divisão de Agropecuária e Acesso a Mercados da prefeitura, Rogério Delamare, explica que, assim que a estiagem chegou, o Conselho de Desenvolvimento Rural foi reunido, com visita técnica para conhecer a situação e estudar técnicas de conservação e armazenamento de água.

"Já fizemos uma unidade demonstrativa para que sirva de experiência piloto para quem queira conhecer. Estamos em processo de elaboração de Acordo de Cooperação com o GEPAF para que seja realizado mapeamento das nascentes nas bacias hidrográficas e uma imediata ação de proteção dessas nascentes", explica.



A cidade tem cinco poços artesianos abertos na zona rural, mas não estão ativos. A prefeitura enviou um ofício à Copasa e à Copanor para que as instalações sejam concluídas.

Além disso, segundo Delamare, o município também avalia a implementação de "tecnologias sociais", como uma caixa seca para guardar a água da chuva, pluviômetros para verificar a quantidade dessas chuvas, barraginhas nos rios que cortam a região e viveiro de mudas nativas para reflorestamento das nascentes. Um processo de retomada dos plantios está em andamento, e a estimativa é que hoje a arborização tenha subido para 3%.



"Temos notado uma vontade das pessoas em ajudar a recuperar áreas de vegetação, e com os programas que temos previstos, a ideia é aumentar mais esse número", finaliza o diretor.