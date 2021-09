Preso em Angelândia, golpista vendia pela intermet e não enviava produtos

Cartões, pedras preciosas, celulares, apreendidos na casa do golpista (foto: PCMG)

A Polícia Civil de Capelinha, no Norte de Minas, prendeu, em Angelândia, um homem de 30 anos, que vinha aplicando golpes de estelionato em moradores da região. A prisão ocorreu nesta sexta-feira (3/9) na casa do suspeito, no Bairro Bela Vista.

Na ação foram apreendidos celulares, notebook, metais e pedras preciosas (aparentemente ouro, prata, turmalina, águas marinhas, citrino, entre outros), correspondências e cartões em nome de terceiros, cartões em nome do suspeito e documentos. Todo o material será encaminhado para exame pericial.

O suspeito já vinha sendo investigado por crimes de estelionato por meio cibernético. Ele utilizava perfis falsos, anunciando a venda de aves e ovos e, após receber parcialmente ou integralmente o valor das negociações, não enviava as mercadorias e bloqueava as vítimas nas redes sociais. Segundo ainda a investigação, o suspeito agia de forma similar em vendas de prata, ouro e/ou pedras preciosas.

As investigações tiveram início depois que a Agência de Inteligência Policial (AIP) recebeu uma denúncia anônima apontando a prática dos crimes, sendo que o denunciante indicou que o principal suspeito teria sido candidato a vereador na cidade de Angelândia, em 2020.

A partir daí, os policiais localizaram várias vítimas, não só em Angelândia, mas também nas cidades de Capelinha, Ipatinga, Argirita e Belo Horizonte, bem como nos estados do Mato Grosso, Rio de Janeiro e Amapá. Com as informações obtidas, foi solicitada, pela polícia, a prisão preventiva e mandado de busca e apreensão na residência do suspeito. O homem foi levado para a Delegacia de Plantão de Capelinha e, em seguida, encaminhado para o sistema prisional.