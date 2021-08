Com a pandemia, golpes pela internet crescem 180% em Araxá

O Procon Araxá fica localizado na Rua Perdizes, nº 280, no Centro (foto: Prefeitura de Araxá/Divulgação)

Durante a pandemia da COVID-19, os golpes pela internet em Araxá cresceram aproximadamente 180%. Enquanto no primeiro semestre de 2020 foram registrados pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) da cidade 103 atendimentos relacionados a este tipo de golpe, em 2021 foram contabilizados, neste mesmo período, 289 atendimentos.

Segundo ela, os golpistas têm usado, principalmente, as redes sociais, se passado por outras pessoas, ou até mesmo por instituições financeiras, e, desta forma, vem aplicando vários golpes nos consumidores araxaenses.

“A dica é estar bem informado e atento, usar sites conhecidos, jamais compartilhar dados pessoais pelo telefone ou internet e não instalar programas ou aplicativos enviados por terceiros”, orientou.

Ainda conforme Nolli, os principais golpes pela internet registrados em Araxá, são:

vendas de produtos por meio de sites falsos

vendas de produtos por meio de perfis falsos em redes sociais ou aplicativos

boletos falsos

divulgação de produtos em promoções "maravilhosas"

solicitação de dados pessoais por aplicativos

solicitação de atualização de aplicativos, informando senha

golpes da conta bancária ou cartão de crédito clonado

Atendimento geral cresceu 33%



No primeiro semestre de 2021 em Araxá, os atendimentos do Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) da cidade cresceram 33%, em relação ao mesmo período de 2020. Enquanto durante todo o ano de 2020 foram 5.927 atendimentos, no primeiro semestre deste ano este número foi de 3.940.

O Procon Araxá fica localizado na Rua Perdizes, nº 280, no Centro. As senhas começam a ser distribuídas às 9h e os atendimentos seguem até às 17h, de segunda a sexta-feira.

Com o aumento dos atendimentos no local, segundo Nolli, foram designados pela prefeitura mais servidores, sendo que o órgão, nos próximos dias, vai ampliar para 20 as senhas distribuídas diariamente.

Ainda conforme a secretária executiva do Procon Araxá, o ano de 2020 foi encerrado com uma média de 10 a 12 senhas distribuídas diariamente e apenas um servidor lotado na autarquia.

“Logo no início de sua gestão, o prefeito Robson Magela designou mais cinco servidores para o Procon. E agora, mais dois novos servidores, enquanto eles passam por treinamento, vamos ampliar para 15 senhas diárias. Após o treinamento, ainda este mês, teremos condição de ampliar para 20”, explicou.