Araxá vacina jovens de 21 anos nesta sexta-feira (3/9)

Araxá não realizará imunização contra a COVID na segunda e terça-feira, mas retomará a campanha de vacinação na quarta, com a antecipação de aplicações de 2ª dose (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)





LEIA TAMBÉM: Vacinação faz Minas atingir menor média de mortes desde janeiro Araxá vai imunizar contra a COVID-19 pessoas com 21 anos nesta sexta-feira (3/9). A vacinação abrange ainda trabalhadores da indústria e construção civil com a mesma faixa etária, e será realizada no SESC (Rua Doutor Edmar Cunha, 150, Santa Terezinha), das 8h às 16h.

A aplicação para demais grupos contemplados que ainda não se imunizaram acontece na Unisa (Travessa Piauí, 35, São Geraldo), no mesmo horário.

Já a vacinação da 2ª dose, conforme a data agendada no cartão de vacina, também continuará sendo realizada amanhã, em três unidades de saúde: Unisa, Unioeste e ESF Pão de Açúcar.

Antecipação na próxima semana

Para a próxima semana, na segunda e terça-feira, o município não realizará a vacinação contra a COVID-19.

Porém, na quarta-feira, a Secretaria de Saúde realizará um mutirão de antecipação da 2ª dose das vacinas CoronaVac, AstraZeneca e Pfizer. Todas as pessoas com agendamento no cartão de vacina para receber o reforço entre os dias 8 e 12 de setembro, ou que estão com dose em atraso, serão imunizadas no Sesc, das 8h às 16h.

De acordo com a prefeitura, mais de 2,5 mil pessoas foram contempladas pela campanha na antecipação realizada nesta semana.

Cronograma de imunização em Araxá

Sexta-feira – 3 de setembro, das 8h às 16h

Vacinação por idade – SESC

21+ (21 a 59 anos)

Documentos exigidos: cópia (xerox) CPF, RG, comprovante de residência, Cartão do SUS (se tiver).

Trabalhadores da Indústria e Construção Civil (por idade) – SESC

21+ (21 a 59 anos)

Documentos exigidos: cópia (xerox) CPF, RG, comprovante de residência, cartão do SUS (se tiver); cópia (xerox) da carteira de trabalho ou crachá funcional; ou contracheque com documento de identidade.

2ª dose CoronaVac e AstraZeneca - Conforme agendamento no Cartão de Vacina - UNISA, UNIOESTE e ESF PÃO DE AÇÚCAR

Documentos exigidos: cópia (xerox) dos documentos pessoais e cartão de vacina.

1ª dose dos grupos já contemplados (exceto por idade e trabalhadores da indústria e construção civil) – UNISA

Documentos exigidos: cópia (xerox) CPF, RG e comprovante de residência, cartão do SUS (se tiver), cartão de vacina e comprovante específico de cada grupo.

Gestantes, Puérperas e Lactantes – UNISA

Puérperas (com até 45 dias) e lactantes (até 6 meses)

Documentos exigidos: cópia (xerox) CPF, RG, comprovante de residência, cartão do SUS (se tiver) e certidão de nascimento ou cartão do bebê.

Gestantes (com e sem comorbidades)

Documentos exigidos: cópia (xerox) CPF, RG, comprovante de residência, cartão do SUS (se tiver) e cartão pré-natal.

Quarta-feira – 8 de setembro, das 8h às 16h

Antecipação 2ª dose CoronaVac, AstraZeneca e Pfizer: agendamento entre 8 e 12 de setembro ou doses em atraso – SESC

Documentos exigidos: cópia (xerox) dos documentos pessoais e cartão de vacina

Vacinômetro

Araxá já recebeu 115.300 doses contra a COVID-19. Dessas, 102.611 foram aplicadas e 12.689 estão em aplicação.

De acordo com os dados atualizados pelo município hoje, 68.004 pessoas já tomaram a primeira dose; 29.664, a segunda; e 4.934 a vacina da Janssen, de dose única.