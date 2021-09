PMRv e PRF lançam operação para rodovias mineiras no feriado prolongado

Pontos estratégicos das estradas de Minas terão blitz permanentes (foto: PMRv)

A Polícia Militar Rodoviária (PMRv) realiza, a partir das 7h desta sexta-feira (3/9), em parceria com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a Mega Operação Independência, nos 30 mil quilômetros de rodovias estaduais e três mil federais. No total, serão empenhados 1.200 homens na ação. A operação vai até o meio-dia do dia 8 de setembro.

O objetivo, segundo o tenente coronel Fábio Almeida, é dar mais segurança nas estradas que cortam o estado. O lançamento simbólico da operação será realizado no viaduto São Francisco, no cruzamento do Anel Rodoviário com Avenida Antônio Carlos, no Bairro São Francisco, em Belo Horizonte, onde será montado o dispositivo operacional.

São, segundo o tenente coronel, cinco pontos chaves: aumento das fiscalizações visando redução de acidentes; operação Lei Seca; aumento da ostensividade policial nas rodovias; combate ao tráfico de drogas e armas; e prisão de autores de crimes e foragidos da Justiça.