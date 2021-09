Itaipé tem só 18% plenamente imunizado contra COVID e promove megavacinaço

Apesar da vacinação por idade já ter chegado aos maiores de 18 anos, cobertura está baixa na cidade (foto: Pedro Gontijo/Imprensa MG) Apesar de já estar na faixa etária da população com 18 anos na vacinação contra a COVID-19 , a baixa adesão à campanha de imunização obrigou a prefeitura de Itaipé, no Vale do Jequitinhonha, a fazer um "megavacinaço" no próximo sábado (4/9) para tentar aumentar a quantidade de pessoas vacinadas. O município tem menos de 20% habitantes plenamente imunizados.

O mutirão vai acontecer das 7h30 às 11h30 para aplicar 1ª dose a toda a população maior de 18 anos sem doenças crônicas, e a 2ª dose para pessoas que estão agendadas ou então quem perdeu o prazo para imunização.

As doses serão distribuídas na Sala de Vacina do Posto de Saúde da Família (PSF) Central, que fica na Rua João Batista, ao lado do Hospital Municipal, no centro de Itaipé.

Em números, 5.825 pessoas já receberam a primeira dose da vacina na cidade, enquanto apenas 1.738 completaram o ciclo de imunização com a segunda dose. Somadas as 100 pessoas que tomaram a vacina de dose única, o total de quem está plenamente imunizado chega a 18,53% da população acima de 18 anos, praticamente a metade da média em todo o estado (36,22%)