Acusado de tentar queimar a ex-companheira viva é julgado em BH

Réu negou o crime durante o interrogatório nesta manhã (foto: Joubert Oliveira/TJMG) É julgado na manhã desta quarta-feira (1/9) no Fórum Lafayette, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, Adilson Evaristo da Silva. Ele é acusado de tentativa de feminicídio contra a ex-companheira.





O crime ocorreu na madrugada de 20 de agosto de 2020 no Bairro Santa Lúcia , também na Região Centro-Sul. Segundo o Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), a denúncia dá conta que Adilson invadiu a casa da mulher pulando a janela e ateou fogo no colchão em que ela dormia. A vítima só não morreu porque acordou a tempo e conseguiu fugir.









De acordo com o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), o crime ocorreu no contexto de violência doméstica e foi cometido por motivo torpe: “O denunciado não aceitava o fim do relacionamento do casal”.





No fim da manhã, Adilson era interrogado. Conforme o TJMG, ele confirmou ter discutido com a ex-companheira na noite do crime, mas nega ter colocado fogo no colchão. Ele afirma que estava dormindo na casa dele quando o fato aconteceu.