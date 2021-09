Mulher é suspeita de matar, esquartejar e concretar corpo do marido

Restos mortais da vítima foram levados para o IML (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press - 12/11/2019)

Uma mulher de 62 anos foi presa nesta terça-feira (31/8) suspeita de matar o marido, de 55. O homem estava desaparecido desde o último dia 11. Ontem, a polícia descobriu que o corpo da vítima estava escondido dentro de casa, sob uma camada de concreto. O crime ocorreu no Bairro Florença, em Ribeirão das Neves, na Grande BH. A Polícia Civil informou que vai dar detalhes do caso em uma entrevista coletiva no fim da manhã de hoje.









O desaparecimento do homem foi comunicado pela irmã dele. A mulher disse aos policiais que ele havia feito um empréstimo de R$ 8 mil para realizar uma cirurgia para tratamento de câncer e, de forma abrupta, não conseguiu mais contato.





Os policiais foram até o endereço e foram recebidos pela suspeita, que permitiu que eles revistassem o imóvel. Na versão dela, o companheiro teria viajado para o Rio de Janeiro, onde visitaria um irmão.





No entanto, eles notaram que havia uma parte do piso da cozinha que se destacava por ter sido concretada e pintada recentemente, mas estava estufada. Desconfiados, eles tiraram uma parte do piso e havia mau cheiro.