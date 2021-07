Mulher dá tesourada e ateia fogo no companheiro em Ipatinga

Garrafa de álcool e isqueiro usados pela mulher foram apreendidos pela Polícia Militar (foto: PMMG/Divulgação)

Uma mulher, de 37 anos, foi presa por jogar álcool e atear fogo no companheiro, de 76, depois de ter dado uma tesourada nele, na noite de terça-feira (6/7), na casa onde vivem, no Bairro Jardim Panorama, em Ipatinga, no Vale do Aço. Ela foi levada para a Delegacia da Polícia Civil da cidade.

A história, segundo os policiais, se aproxima do surreal. A vítima contou que a mulher esteve fora de casa durante todo o dia, retornando somente à noite. Tão logo entrou em casa, ela estaria "transtornada" e acusou o companheiro de ter uma

Foi quando começou uma discussão entre os dois. De acordo com o Boletim de Ocorrência, a mulher foi até o quarto, apanhou uma tesoura e desferiu um golpe no homem, atingindo a mão esquerda dele.



Em seguida, ela foi até a cozinha, apanhou um vidro de álcool, jogou o líquido no homem e em seguida acendeu um isqueiro.

O fogo pegou nas roupas da vítima, queimando parte do corpo dele.



O Samu foi chamado e segundo os atendentes, foram queimaduras de primeiro e segundo graus. A vítima foi levada para o Hospital Márcio Cunha.