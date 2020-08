Mulher tenta matar companheiro ateando álcool e fogo, em Manhumirim

Homem, de 43 anos, está internado em estado grave no Hospital Padre Júlio Maria, em Manhumirim (foto: Câmara de Vereadores de Manhumirim/Divulgação)

Presa em flagrante, na cidade de Manhumirim, na Zona da Mata mineira, uma mulher de 32 anos, que tentouo companheiro, de 43, ateando álcool e fogo no corpo da vítima. O crime aconteceu na madrugada desta segunda-feira (31).O homem está internado no Hospital Padre Júlio Maria corre risco deA tentativa de homicídio aconteceu na casa do casal, na Avenida JK, Bairro Cidade Jardim. O alerta foi dado pelos médicos do hospital, quando o homem deu entrada na unidade de saúde às 3h15.De posse do endereço, os policiais foram até a residência do casal, onde encontraram a autora do crime, que disse viver com o homem há dois meses. Ela contou aos policiais que de madrugada houve uma discussão entre eles.Segundo a mulher, quando o companheiro estava no banheiro, ela pegou um vidro de álcool e atirou na vítima, ateando fogo em seguida. O homem saiu então correndo em chamas para a rua, onde caiu e foi socorrido.De acordo com o médico que fez o atendimento, a vítima está com queimadura em 70% do corpo.A mulher foi presa e levada para a delegacia local.