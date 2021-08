Júri de acusado de matar ex-mulher e o filho dela é suspenso

A Justiça decidiu suspende o júri popular de Paulo Henrique da Rocha, acusado de matar a tiros a ex-mulher Tereza Cristina Peres de Almeida, de 44 anos, e o filho dela, Gabriel Peres Mendes de Paula, de 22, em julho de 2019 . A sessão começou na manhã desta terça-feira (31/8). Foi pedido um exame do réu.

Acusado foi preso dias após o crime, perto do Fórum Lafayette, onde seria julgado hoje

Segundo o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), Tereza e Paulo Henrique tiveram um relacionamento conturbado, com agressões e humilhações contra ela. O órgão também diz que o homem tinha um ciúme doentio em relação ao filho dela, chegando a acusá-lo de ter um relacionamento com a própria mãe.

Cansada da situação, Tereza Cristina terminou o relacionamento, mas ela e Gabriel continuaram sendo ameaçados por Paulo Henrique. Ela tinha medidas protetivas de urgência contra o homem, que era microempresário.

Mãe e filho foram mortos a tiros quando voltavam da academia (foto: Reprodução da internet/Facebook)

Na noite de 29 de julho de 2019, Paulo Henrique pegou a vítima e o filho voltando de uma academia de ginástica e atirou contra eles, fugindo em seguida. Tereza foi atingida por quatro tiros – três no peito e um na cabeça. Gabriel morreu com um tiro no ouvido.