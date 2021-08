Estudantes de medicina da UFTM cospem em calouros e podem ser expulsos

Momento que estudantes de medicina da UFTM Uberaba cospem bebidas em calouros do curso (foto: Internet/Divulgação) Uma cena vexatória a que calouros de medicina da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM), em Uberaba, foram submetidos, fez com que a Comissão Disciplinar Discente (CDD) da universidade instaurasse um processo que pode levar à suspensão ou até mesmo à expulsão de cerca de dez, chamados ‘veteranos’, do curso.

O vídeo que circula nas redes sociais mostra, inicialmente, uma roda com os mais de dez estudantes e, ao centro, os dois calouros. Um dos jovens estava deitado e uma garota estava de joelhos.

Em seguida, aqueles que estavam em pé cospem, ao mesmo tempo, bebidas nos dois novos universitários. A suposta agressão física e/ou moral teria acontecido há duas semanas, no meio de um rua que fica ao lado do campus central da UFTM Uberaba.

Ainda conforme a nota, “procedimentos necessários foram adotados e a denúncia foi encaminhada para apuração e instauração de processo pela Comissão Disciplinar Discente (CDD) da UFTM”.



Ainda segundo a UFTM Uberaba, os processos são sigilosos e, por isso, não é possível divulgar dados ou informações sobre os envolvidos.

“As denúncias encaminhadas para a CDD são apuradas e, após o processo realizado, as sanções são aplicadas seguindo o Código Disciplinar Discente.

Ressalta-se, também, que é dado ao denunciado o direito à ampla defesa e ao contraditório.

Sanção, punições e procedimentos análogos são efetivados após investigação, apuração e comprovação de culpa”, explicou a universidade.

A UFTM Uberaba destaca que os artigos 274 e 282 do Regimento Geral da UFTM, Título IX, Art. 176 a Art. 186, que trata do Regime Disciplinar Discente, e o Regulamento dos Cursos de Graduação, Seção III, estabelecem que é proibido qualquer tipo de manifestação estudantil que cause, a quem quer que seja, agressão física, moral ou outras formas de constrangimento, dentro ou fora do âmbito da Universidade, e que nessa condição afete a imagem da comunidade universitária.

Também é proibida a utilização nos diversos espaços da universidade de quaisquer adereços, tais como placas com nomes e/ou apelidos, chapéus, camisetas ou demais itens do vestuário com dizeres pejorativos ou que se reportem ao “trote”, bem como dizeres grafados no próprio corpo de alunos.

As denúncias para a CDD da UFTM Uberaba podem ser encaminhadas para cdd@uftm.edu.br.

No conteúdo do email, o denunciante deve, junto à denúncia, inserir as provas que identifiquem ou possam levar à identificação dos autores, bem como, obrigatoriamente, identificar-se, informar seus contatos e se deseja manter sua identidade em sigilo.