Trilhas do Futuro terá mais 35 mil vagas; inscrições vão até quinta (2/9)

São mais de 50 cursos disponibilizados em 110 cidades mineiras (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press.)

A Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG) ampliou o número de vagas disponíveis no projeto Trilhas de Futuro, que oferece cursos técnicos gratuitos para estudantes do estado. O anúncio da ampliação foi feito nesta segunda-feira (30/8) e agora, serão 75 mil vagas ofertadas. Além dessa mudança, o período de inscrição também foi alterado e os interessados têm até quinta-feira (2/9) para realizar o cadastro no site









Os cursos serão ministrados por instituições credenciadas, em 110 municípios mineiros. Além da disponibilidade gratuita da formação, todos os alunos selecionados para participar receberão uma ajuda de custo para vale-transporte e alimentação.





A previsão é que as aulas comecem em outubro.





Como se inscrever?





Segundo o governo de Minas, "poderão se inscrever para as vagas estudantes de escolas públicas e privadas regularmente matriculados no 2º e 3º anos do ensino médio ou em qualquer período da Educação de Jovens e Adultos (EJA) - Ensino Médio e também jovens que já concluíram essa etapa de ensino".





Sem limite de idade para participar, o programa tem alguns critérios de seleção e ordem de prioridade para desempate de vagas.





Veja a ordem de prioridade:

Estudantes que estejam cursando o terceiro ano do ensino médio na rede pública estadual

Estudantes que estejam cursando o segundo ano do ensino médio na rede pública estadual

Estudantes que estejam cursando a Educação de Jovens e Adultos (EJA) - ensino médio na rede pública estadual

Estudantes que estejam cursando o 2º ou 3º ano do ensino médio na rede pública federal ou municipal

Estudantes que estejam cursando a Educação de Jovens e Adultos (EJA) - ensino médio na rede pública federal ou municipal

Estudantes que estejam cursando o 2º ou 3º ano do ensino médio na rede particular

Estudantes que estejam cursando a Educação de Jovens e Adultos (EJA) - ensino médio na rede particular

Egressos do ensino médio, oriundos de qualquer rede

Pessoas já formadas no ensino médio, pela rede pública ou particular, também poderão participar da seleção.





No momento da inscrição no site, os candidatos deverão fornecer algumas informações como nome completo; data de nascimento; endereço completo, CPF do candidato, nome da mãe/pai ou responsável legal e escolaridade, entre outros.





Cada candidato deverá indicar até três cursos de interesse. Também é necessário informar o turno de preferência e a instituição. Só poderão ser realizadas inscrições para cursos e instituições listadas no Catálogo de Cursos. Clique aqui para acessar.





A matrícula do estudante deverá ser realizada, presencialmente, na instituição credenciada para a qual foi encaminhado e candidato poderá se matricular em apenas um curso técnico.





Serão realizadas duas chamadas regulares, com as listagens divulgadas no site do projeto . Após a realização dessas, será aberto período de vagas remanescentes, em que qualquer candidato poderá se inscrever para as vagas ainda disponíveis.





Segundo o governo de Minas, para as vagas remanescentes, a ordem de prioridade não será adotada e a seleção será feita a partir do critério cronológico das inscrições. Nas vagas remanescentes, o estudante escolherá qual curso e em qual instituição deseja participar, a partir de listagem de vagas disponíveis.





