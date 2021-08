Minas tem 78 mil vagas abertas para cursos técnicos gratuitos; veja onde

Cursos técnicos tem aulas previstas para começar em outubro, segundo governo de Minas (foto: Tomas Silva/Agência Brasil)

As inscrições para mais de 78 mil vagas em cursos técnicos gratuitos oferecidos pela secretaria estadual de Educação de Minas Gerais (SEE-MG) terminam no próximo dia 30 de agosto. São oferecidas vagas para várias modalidades, com turmas de manhã, tarde e noite.

Os cursos são oferecidos pelo programa Trilhas de Futuro, em parceria com faculdades ou colégios técnicos que se cadastraram para a parceria. As aulas devem começar em outubro, e podem ser presenciais, remotas ou híbridas, dependendo da escolha da unidade de ensino.

O processo deve ser feito por meio do site do programa . Podem se inscrever:

estudantes que cursaram todo o ensino médio em escolas públicas ou particulares

alunos que ainda estejam no ensino médio

alunos que estejam no Educação de Jovens e Adultos (EJA)

Os selecionados vão receber vale-transporte e um auxílio de R$ 18 para alimentação. Não haverá processo seletivo. Os nomes dos candidatos selecionados devem ser divulgados na primeira quinzena de setembro.

O número de vagas descritas são das credenciadas pelo programa. Isso não significa que todas as turmas precisam ter a quantidade exata de alunos, já que vários locais oferecem os mesmos cursos. Ajustes poderão ser feitos depois de finalizada a contabilidade das vagas, e cabe ao aluno decidir se segue adiante ou não.

Saiba quais são alguns dos cursos disponibilizados

Técnico em informática

Técnico em manutenção em informática

Técnico em mineração

Técnico em segurança do trabalho

Técnico em enfermagem

Técnico em análises clínicas

Tècnico em manutenção automotiva

Veja quantas são as vagas disponíveis na Região Metropolitana de Belo Horizonte

Barão de Cocais - 680 vagas

Belo Horizonte - 10.345 vagas

Brumadinho - 300 vagas

Caeté - 30 vagas

Contagem - 3.470 vagas

Florestal - 150 vagas

Itabirito - 360 vagas

Itaúna - 740 vagas

Nova Lima - 240 vagas

Pará de Minas - 440 vagas

Pedro Leopoldo - 80 vagas

Santa Luzia - 240 vagas

São Gonçalo do Rio Abaixo - 160 vagas

Vespasiano - 240 vagas

Veja quantas são as vagas disponíveis na região Noroeste de Minas

João Pinheiro - 800 vagas

Natalândia - 100 vagas

Paracatu - 3.565 vagas

Vazante - 830 vagas

Veja quantas são as vagas disponíveis no Vale do Jequitinhonha e Vale do Mucuri

Araçuaí - 320 vagas

Itamarandiba - 96 vagas

Itaobim - 140 vagas

Jequitinhonha - 150 vagas

Pedra Azul - 160 vagas

Turmalina - 240 vagas

Veja quantas são as vagas disponíveis na Zona da Mata

Além Paraíba - 160 vagas

Carangola - 200 vagas

Cataguases - 440 vagas

Chalé - 150 vagas

Ervália - 240 vagas

Espera Feliz - 150 vagas

Juiz de Fora - 3.415 vagas

Lima Duarte - 40 vagas

Manhaçu - 1.229 vagas

Matipó - 720 vagas

Muriaé - 190 vagas

Pirapetinga - 80 vagas

Ponte Nova - 160 vagas

São João Nepomuceno - 120 vagas

Ubá - 1.100 vagas

Tombos - 198 vagas

Viçosa - 240 vagas

Visconde do Rio Branco - 320 vagas

Veja quantas são as vagas disponíveis na região Central do Estado

Abaeté - 150 vagas

Barbacena - 1.846 vagas

Conceição do Mato Dentro - 120 vagas

Congonhas - 171 vagas

Conselheiro Lafaiete - 1.633 vagas

Curvelo - 230 vagas

Diamantina - 75 vagas

Entre Rios de Minas - 40 vagas

Itabira - 1.020 vagas

João Monlevade - 400 vagas

Mariana - 200 vagas

Nova Era - 360 vagas

Ouro Branco - 280 vagas

Ouro Preto - 590 vagas

São João Del Rei - 2.090 vagas

Serro - 180 vagas

Sete Lagoas - 843 vagas

Três Marias - 320 vagas

Veja quantas são as vagas disponíveis no Sul de Minas

Alfenas - 1.800 vagas

Cambuí - 100 vagas

Extrema - 640 vagas

Guaxupé - 110 vagas

Itajubá - 1.040 vagas

Lavras - 1.615 vagas

Passos - 560 vagas

Poços de Caldas - 746 vagas

Pouso Alegre - 1.340 vagas

Santa Rita do Sapucaí - 600 vagas

São Sebastião do Paraíso - 680 vagas

Três Corações - 302 vagas

Varginha - 665 vagas

Veja quantas são as vagas disponíveis no Triângulo e Alto Paranaíba

Araguari - 240 vagas

Araxá - 945 vagas

Capinópolis - 160 vagas

Coromandel - 60 vagas

Ituiutaba - 530 vagas

Iturama - 500 vagas

Monte Carmelo - 120 vagas

Patos de Minas - 2.510 vagas

Patrocínio - 300 vagas

Prata - 160 vagas

Santa Vitória - 240 vagas

São Gotardo - 120 vagas

Uberaba - 2.524 vagas

Uberlândia - 2.220 vagas

Veja quantas são as vagas disponíveis no Centro-Oeste

Arcos - 565 vagas

Bambuí - 50 vagas

Cláudio - 960 vagas

Divinópolis - 1.632 vagas

Formiga - 160 vagas

Lagoa da Prata - 130 vagas

Nova Serrana - 360 vagas

Veja quantas são as vagas disponíveis no Norte de Minas

Bocaiúva - 750 vagas

Brasília de Minas - 600 vagas

Coração de Jesus - 300 vagas

Janaúba - 440 vagas

Januária - 60 vagas

Mato Verde - 500 vagas

Montes Claros - 2.576 vagas

Pirapora - 200 vagas

Várzea da Palma - 80 vagas

Veja quantas são as vagas disponíveis no Vale do Rio Doce