Vagas da semana! Concursos abertos oferecem mais de 6.000 vagas

A Procuradoria-Geral do Estado de Goiás abriu concurso com 30 vagas para contratação imediata no cargo de Procurador de Estado Substituto, além da formação de cadastro reserva. O vencimento inicial é de R$ 32.037,13. As inscrições devem ser feitas no site da Fundação Carlos Chagas (FCC), de 2 de setembro a 1º de outubro. Saiba mais!





PPMG





PMSC



A Polícia Militar do Estado de Santa Catarina (PMSC) visa preencher 723 vagas de nível médio no novo processo seletivo simplificado. Os profissionais irão atuar por tempo determinado no Serviço de Auxiliar Temporário, com remuneração inicial de R$ 1.017.As inscrições são aceitas pelo site da corporação até 12 de setembro, sem taxa de participação. Saiba mais!

MGS



A Minas Gerais Administração e Serviços S.A (MGS) abriu um novo processo seletivo simplificado para o preenchimento de 392 vagas imediatas e formação de cadastro de reserva em cargos de todos os níveis de escolaridade. As inscrições já estão abertas e devem ser realizadas pelo



Prefeitura de Monte Alegre de Goiás



A Prefeitura de Monte Alegre de Goiás, localizada no nordeste do Estado, oferece 108 vagas em processo seletivo simplificado para contratação de profissionais de níveis fundamental, médio, superior e técnico. O salário para os profissionais admitidos variam entre R$ 1.100,00 a R$ 3.300,00, As inscrições são gratuitas e podem ser feitas entre os dias 25 e 31 de agosto. Saiba mais! A Minas Gerais Administração e Serviços S.A (MGS) abriu um novo processo seletivo simplificado para o preenchimento de 392 vagas imediatas e formação de cadastro de reserva em cargos de todos os níveis de escolaridade. As inscrições já estão abertas e devem ser realizadas pelo site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC) até 20 de setembro. Saiba mais! A Polícia Penal de Minas Gerais (PPMG) divulgou um novo concurso público com 2.420 vagas para policiais penais (agente penitenciário). As inscrições serão aceitas de 22 de outubro até 21 de novembro, pelo site do Instituto Selecon. Os aprovados receberão salário de R$ 4.631,25. Veja





CRPMG

O Conselho Regional de Psicologia de Minas Gerais (CRP MG) oferece 430 vagas em cadastro reserva para cargos de nível médio, técnico e superior. Os salários são de até R$3.445,80. As inscrições do concurso, de responsabilidade do Instituto Quadrix, estão abertas e podem ser feitas exclusivamente via internet até o dia 13 de setembro. Saiba mais!





TJSP

O Tribunal de Justiça de São Paulo oferece 266 vagas imediatas para juízes substitutos. As remunerações iniciais da carreira são de R$28.883,97. As inscrições iniciam em 16 de agosto e seguem até 17 de setembro, por meio do site da Fundação Vunesp. Saiba mais!





TJGO

O Tribunal de Justiça de Goiás (TJGO) abriu as inscrições do novo edital de concurso público com 292 vagas para cartórios, no cargo de analista judiciário. Para concorrer, é necessário possuir graduação em direito. As inscrições serão aceitas pelo site da Fundação Vunesp, de 6 de agosto a 7 de setembro. Saiba mais!





Ibram

O Instituto Brasileiro de Museus (Ibram) oferece 14 vagas em seleção aberta. Para participar, os profissionais deverão possuir ensino superior completo em arquivologia ou biblioteconomia. Inscrições até 6 de setembro. Confira





CRT1

O Conselho Regional dos Técnicos Industriais da 1ª Região abriu 395 vagas, entre imediatas e para cadastro de reserva, distribuídas entre os cargos de assistente administrativo, assistente de manutenção, agente de fiscalização, assistente de tecnologia da informação e assistente técnico.As inscrições poderão ser feitas até dia 9 de setembro. Saiba mais!





UFMG

A Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) abriu três novos concursos públicos para professores do magistério superior. Os profissionais irão receber ganhos de R$ 4.472,64 a R$ 9.616,18. Inscrições até 11 de novembro! Saiba todos os detalhes aqui.





PMPB

O novo edital de abertura do concurso público da Polícia Militar da Paraíba (PMPB) oferece 30 vagas imediatas e ganhos iniciais de R$ 7.791,20. O período de inscrições será aberto a partir das 16h de 2 agosto, no site da banca organizadora Fundação Getulio Vargas (FGV). As inscrições poderão ser realizadas até 30 de agosto. Saiba mais!

TJMMG

O Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais (TJM/MG) oferece 27 vagas imediatas com formação de cadastro reserva para oficiais e analistas judiciários, cargos dos níveis médio e superior. Os salários são de até R$4.677,09. As inscrições serão aceitas pelo site do Instituto Consulplan de 4 de outubro a 4 de novembro. Saiba mais!

TJSP

O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) oferece 845 vagas para escrevente judiciário, que exige ensino médio completo. Os salários iniciais são de R$4.981,71.Interessados podem se inscrever até 2 de setembro, pelo site da Fundação Vunesp. Saiba mais!





