Falha em transformador de subestação causou apagão em bairros de BH

Por volta das 19h30, os primeiros relatos de falta de energia chegaram ao conhecimento do. A Cemig confirmou que o apagão iniciou neste horário. Ainda segundo a companhia, a luz voltou de forma gradativa, até que às 20h28 todos estavam com o serviço normalizado.

As causas do problema apresentado pelo transformador estão sendo apuradas pela Cemig. Um morador do Sagrada Família, onde fica a subestação, apesar da nomenclatura "Horto", relatou à reportagem que ouviu um estrondo no momento em que a energia foi interrompida em algumas regiões.