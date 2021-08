Por obras em avenida, Kalil e Marília assinam acordo entre BH e Contagem

Marília Campos (foto) vai receber Alexandre Kalil em Contagem neste domingo (29) (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press)

Ciclovia inaugurada

As prefeituras de Belo Horizonte e Contagem firmam, neste domingo (29/8), um convênio de cooperação técnica e operacional. O acordo será fechado em prol de melhorias na avenida Xangrilá, que fica na divisa entre as cidades. Alexandre Kalil (PSD) e Marília Campos (PT) vão se encontrar em solo contagense, às 9h, para oficializar o pacto.O acordo deve subsidiar intervenções de recapeamento, pavimentação asfáltica e drenagem na Avenida Xangrilá.Ainda neste domingo, será inaugurada uma ciclovia entre Contagem e a Pampulha. A pista, localizada na Avenida Severino Ballesteros, terá dois quilômetros. A via vai se conectar à faixa para bicicletas presente na Avenida Clóvis Salgado, no Bairro Bandeirantes, em BH.Somadas, as ciclofaixas vão compor trajeto de 4,6 quilômetros. A ideia é ligar o Terminal Ressaca e o Parque Sarandi, em Contagem, a uma das mais importantes regiões da capital. Haverá um passeio ciclístico para celebrar a entrega do equipamento público.