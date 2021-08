Santa Luzia suspende aplicação da Astrazeneca por falta de doses

A aplicação da vacina contra a COVID-19 do fabricante Astrazeneca está suspensa em Santa Luzia (foto: Prefeitura de Santa Luzia/Divulgação) A aplicação da segunda dose da vacina contra a COVID-19 do fabricante Astrazeneca está suspensa em Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH). Desde quarta-feira (25/8) os postos não estão tendo o imunizante para completar o ciclo.

A aplicação da segunda dose das demais vacinas seguem ocorrendo normalmente, assim como da primeira dose com imunizantes de outros fabricantes.

A prefeitura de Santa Luzia foi procurada para mais informações a respeito do número de pessoas que ficarão com as doses atrasadas e previsão de chegada de novo lote, mas até o momento da publicação desta matéria ainda não havia dado retorno.

Vacinação por idade continua com outros imunizantes

Nesta quinta-feira (26/8) as pessoas de 25 e 26 anos serão vacinadas em Santa Luzia. A vacinação acontece em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do município das 9h às 16h e, segundo a prefeitura, depende da disponibilidade das doses.

É necessário que cada pessoa procure a unidade de Saúde de sua referência e leve documento de identidade e CPF (cópia e original) e comprovante de residência.

UBSs Caribé e São Geraldo abrirão no próximo sábado

No próximo sábado (28/8) as UBSs Caribé e São Geraldo atenderão para aplicação da primeira dose àqueles que não puderam ir às unidades durante a semana.

Essas UBSs funcionarão das 9h às 13h e serão vacinados apenas aqueles que atendem os critérios de faixa etária já estipulado para a imunização da semana. Por exemplo, neste sábado serão vacinadas pessoas com 25 anos oi mais e poderão ser vacinados nestes postos mesmo residindo em outros bairros de Santa Luzia.