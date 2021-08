Saiba quem é a mulher que deu à luz gêmeos prematuros embaixo da ponte

Operação conjunta do Corpo de Bombeiros e Samu salvou a vida da mãe e dos filhos em Juiz de Fora, na Zona da Mata (foto: Samu/Divulgação)

A história da mulher em situação de rua que deu à luz gêmeos prematuros embaixo da ponte em Juiz de Fora, na Zona da Mata, nessa terça-feira (24/8), é marcada pelo vício das drogas. De família humilde e religiosa, ela encontrou na ONG Anjos da Rua uma assistência que vai além da oferta de alimentos.

“Nós oferecemos carinho e atenção. As pessoas que atendemos ficam muito mais felizes quando nos dispomos a conversar e ouvir suas histórias”, inicia Lucia Moreira, coordenadora da organização não governamental.

Inaugurada em 2013, a ONG começou a dar assistência para a mãe dos gêmeos há quatro anos e, desde então, voluntários a encontram regularmente. “Assim como para os demais assistidos, nós temos o hábito de levar para ela uma refeição, roupas, cobertas, água, suco e muito amor”, conta a coordenadora orgulhosa. “O ato de sempre conversar com todos é algo característico do nosso voluntariado”, complementa.

“Infelizmente, ela é mais uma pessoa que se tornou usuária de crack e não consegue sair desse círculo. Ela tem casa em um bairro na Zona Sul da cidade, mas o vício fez isso com ela”, comenta.

“Ela é um ótimo ser humano. A família é muito religiosa e tem sofrido com essa situação. Quem é dependente dessa droga costuma perder o vínculo com a família e a vida social. A necessidade constante da droga fala mais alto”, avalia Lucia.

Em nota encaminhada à reportagem, o Hospital Santa Casa disse que a mulher e os filhos seguem hospitalizados. “Os bebês estão internados na unidade neonatal, local apropriado para prematuros. O estado de saúde deles e da mãe é estável. Ainda não há previsão de alta”, informa a assessoria.

Agora, a ONG Anjos da Rua corre contra o tempo para viabilizar a devida assistência para a mulher e os bebês após a saída deles da unidade hospitalar. Atualmente, outras cinco grávidas em situação de rua também recebem assistência da organização.

“Vamos conversar com a mãe dela para tentar assegurar que a filha e os netos fiquem em sua casa. Além disso, já estamos providenciando fraldas, roupas para os bebês, carrinhos e alimentação. Provavelmente, eles devem fazer uso de leite especial. Também vamos tentar garantir o suplemento, caso realmente seja preciso”, comenta Lucia.

Interessados em ajudar o projeto social podem entrar em contato com a ONG por meio das redes sociais . Doações financeiras estão sendo recebidas pelo site Vaquinha Online

Prefeitura de Juiz de Fora também promete assistência

Procurada pela reportagem, a Prefeitura de Juiz de Fora disse que está dando toda a assistência necessária ao casal e aos filhos. “A gestante foi identificada em situação de rua no início de agosto com o companheiro. O casal foi encaminhado para um hotel, reservado pela Secretaria de Assistência Social (SAS), destinado ao atendimento da população em situação de risco e vulnerabilidade”.

Segundo a administração municipal, a intenção era protegê-los, oferecendo a possibilidade deles permanecerem no local de forma ininterrupta.

“Recentemente, a mãe recebeu doação de enxoval por meio do Serviço de Abordagem Social. Os serviços envolvidos no atendimento irão buscar alternativas para fortalecer a família e efetivar encaminhamentos que possam contribuir nos cuidados das crianças”, afirma o Executivo.

Ainda conforme o comunicado da prefeitura, “o Serviço de Abordagem Social iniciou o acompanhamento do casal e realizou contato com a mãe e irmã da gestante para estimular uma aproximação e apoio para ela neste período e após o nascimento dos bebês”.

“Porém, ela acabou entrando em trabalho de parto antes do previsto. Assim, o serviço de abordagem da prefeitura vai intensificar os contatos com a família no sentido de viabilizar maior suporte para a mãe e os filhos quando estes tiverem alta do hospital”, finaliza a administração municipal, por meio de sua assessoria.