Família é vítima de sequestro relâmpago, reage e expulsa bandidos

Local onde o crime aconteceu, no Bairro Minas Caixa, em Venda Nova (foto: Reprodução/Google Street View)

A Polícia Militar prendeu dois jovens de 25 e 29 anos, na noite dessa terça (24/8), sob suspeita de extorsão mediante sequestro. O caso aconteceu no Bairro Minas Caixa, em Venda Nova, BH.Segundo a PM, três pessoas de uma mesma família foram vítimas do crime. Um homem de 36 chegou a ser coagido para sacar dinheiro em um banco.Ao retornar para casa, os dois autores ainda roubaram pertences pessoas de uma jovem de 27. Em dado momento, o homem de 36 e outro jovem de 22 partiram pra cima dos bandidos e entraram em uma briga corporal.Um dos bandidos conseguiu fugir com o carro da família, mas ele bateu o veículo e foi preso, segundo a polícia.A família rendeu o outro bandido. A polícia o deteve assim que chegou ao imóvel do crime, na Rua Margarida Maria Damasceno, no Minas Caixa.