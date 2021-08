Fogo atinge mais duas áreas ambientais no interior de Minas

Fogo em mata de Itajubá ameaça casas residenciais (foto: CBMMG)

Novos focos de incêndios atingem reservas florestais em Minas Gerais neste domingo (22/8). Além da reserva biológica de Serra Negra, próxima a Paracatu, no Noroeste de Minas, e Cônego Marinho, no Norte do estado, o Corpo de Bombeiros foi chamado a intervir em duas outras áreas: Morro do Panorama, em Itajubá, e na área rural de Santa Rita, distrito de São João da Ponte, no Norte mineiro.

Em Itajubá, o combate do fogo teve início à meia-noite. Os bombeiros lutaram contra as chamas por seis horas seguidas, conseguindo debelar o fogo depois de seis horas, ou seja, já com os primeiros raios de sol. Estima-se que a área queimada seja de seis hectares.

Bombeiros de Janaúba foram chamados a atender uma ocorrência de incêndio em mata em São João da Ponte. Segundo uma testemunha, o fogo começou às margens da rodovia MG-202 e propagou-se rapidamente, causando risco para pessoas, residências e animais.

Para combater o fogo, os bombeiros usaram bombas costais, sopradores e outros materiais de combate a incêndio florestal, com ataques diretos e indiretos às chamas que avançavam na mata densa e seca.

Alguns dos dos problemas para os bombeiros foram o vento forte, dificuldade de acesso na mata densa e espinhosa, o que impediu que o incêndio fosse debelado.

Na manhã de hoje, uma guarnição deslocou até o local e reiniciou os trabalhos conforme a necessidade de combate. O fogo já destruiu aproximadamente 100 hectares de vegetação, sendo pasto, cerrado, árvores como, pequizeiro, aroeira, jatobás, ipês etc. Queimou também postes, cercas de madeira e outros materiais pelo caminho. As causas do incêndio são desconhecidas.