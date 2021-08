Prefeitura de BH libera espetáculos circenses, mas com horário licenciado

Espetáculos circenses estão liberados em Belo Horizonte a partir deste sábado (foto: Leandro Couri/EM/DA Press)

Após longo hiato, os circos podem voltar a aparecer em Belo Horizonte a partir deste sábado (21/08). A Prefeitura de BH liberou, em decisão publicada no Diário Oficial do Município (DOM), espetáculos circenses, mas com horário licenciado.