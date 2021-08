PBH marca para segunda reunião para avaliar primeiros jogos com público

Jogo entre Cruzeiro e Confiança, pela Série B do Brasileiro, nessa sexta, foi o segundo 'evento teste'

O encontro, organizado pela Prefeitura de BH, vai contar com a presença de representantes do Executivo municipal, dos clubes de futebol e do Mineirão, estádio onde aconteceram os dois "eventos teste".A PBH informou, por meio de nota, que, a partir da reunião, um relatório será apresentado ao Comitê de Enfrentamento à COVID-19 para definir se o público seguirá em moldes similares, será barrado ou até ampliado.