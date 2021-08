Bombeiros resgatam corpo de homem que caiu no São Francisco

Corpo foi encontrado num remanso agarrado a uma galhada (foto: CBMMG)

Encontrado no final da manhã desta terça-feira (17/8), nas águas do Rio São Francisco, próximo a Iguatama, no Centro-Oeste de Minas, o corpo do homem de 42 anos que estava desaparecido desde o começo da tarde de segunda-feira.

Segundo informações de testemunhas, a vítima teria caído, de carro, da Ponte Carranca, sobre o São Francisco. Numa primeira busca, os bombeiros encontraram o veículo ao lado da ponte.

A partir daí, as buscas pela vítima foram feitas via terrestre, nas margens do rio, e também dentro do rio, utilizando técnicas de mergulho. Nas primeiras horas de buscas, ainda na segunda-feira, não houve sucesso. Os trabalhos foram paralisados e retomados na manhã desta terça.

Um posto avançado na cidade de Arcos recebeu a informação da Polícia Militar da cidade de Iguatama de que pescadores avistaram um corpo às margens do rio São Francisco. Diante das informações, uma equipe de bombeiros retornou até de Iguatama para continuar as buscas.

O corpo foi avistado num remanso, preso junto a uma galhada. Ele foi resgatado e transferido para uma funerária.