Motorista perde controle do carro e bate em árvores, matando uma pessoa

Veículo ficou com a frente totalmente destruída depois de atingir várias árvores (foto: CBMMG/Divulgação)

Uma pessoa morreu e três ficaram feridas, num acidente no final da madrugada desta terça-feira (17/8), no quilômetro 169 da rodovia MGC-122, na zona rural de Janaúba, no Norte de Minas. Um veículo saiu da pista e bateu em várias árvores.

Segundo informações do Boletim de Ocorrência do Corpo de Bombeiros, o veículo trafegava no sentido Montes Claros/Janaúba. Depois de perder o controle, o motorista passou para a contramão e bateu em várias árvores.

Uma pessoa de 19 anos morreu. Um dos feridos se recusou a ser levado para um hospital. Os outros dois foram encaminhados pelo Samu para o Hospital de Janaúba. A Perícia Técnica da Polícia Civil esteve no local e os indícios são de que o veículo estava em alta velocidade.