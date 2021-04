Queda de árvore provoca acidente em rodovia mineira

Caminhão tinha passado para a contramão para tentar evitar bater contra a árvore (foto: CBMMG/Divulgação )

A queda de uma árvore, na rodovia LMG-758, em Belo Horizonte, por pouco não provocou uma tragédia. No local, uma batida entre uma van, placa MSB 7749, e um caminhão-tanque, placa HJA 1420. O motorista da Van ficou preso às ferragens, mas foi resgatado e levado ao hospital daquela cidade.

O acidente ocorreu às 7h deste domingo (4/4), quando o motorista do caminhão, ao fazer uma curva, deparou com uma árvore caída. Ele desviou para a contramão, mas em sentido contrário vinha a van. O motorista tentou desviar, mas não houve tempo.

Em função da batida, o motorista da van ficou preso às ferragens e foi retirado pelos homens do Corpo de Bombeiro. Em função do acidente, a rodovia teve de ser interditada, para que fosse feito o corte da árvore. As duas pistas foram liberada no início da tarde.