Unaí chega às pessoas com 27 anos na vacinação contra COVID-19

Mais de 67% da população adulta de Unaí já tomou ao menos uma dose da vacina contra COVID-19 (foto: Tânia Rego/Agência Brasil) Unaí, no Noroeste de Minas Gerais, quando serão imunizadas pessoas com 27 anos ou mais sem doenças crônicas. campanha de vacinação contra COVID-19 por idade segue nesta quarta-feira (18/8) em, no Noroeste de Minas Gerais, quando serão imunizadas pessoas comou mais sem doenças crônicas.

Veja onde se vacinar em Unaí

Escola Municipal Professora Glória Moreira - Praça Duílio Valadão, no bairro Canabrava

- Praça Duílio Valadão, no bairro Canabrava UAI - Avenida Frei Anselmo, 320, no bairro Divineia (antigo Clube do Sesi)

- Avenida Frei Anselmo, 320, no bairro Divineia (antigo Clube do Sesi) Posto de Saúde da Família (PSF) Caic - Rua Salustiano Caldeira, sem número, no bairro Canaã

- Rua Salustiano Caldeira, sem número, no bairro Canaã PSF Politécnica : Rua Acácio Afonso, 240, no bairro Cachoeira

: Rua Acácio Afonso, 240, no bairro Cachoeira PSF Novo Jardim : Rua José Durães Versiani, 107, bairro Novo Jardim

: Rua José Durães Versiani, 107, bairro Novo Jardim PSF Jacilândia: Rua Arminda Rangel, 278, no bairro Jacilândia

Dados do Vacinômetro do governo estadual, consultados nesta terça-feira (17/8) pelo Estado de Minas, mostram que foram 44.625 imunizantes aplicados. A segunda dose já foi dada a 13.364 pessoas, enquanto 2.411 foram vacinados com o imunizante de dose única.

A cidade está há pelo menos três dias com a taxa de ocupação de leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) estável. Dos 15 disponíveis, 9 estão ocupados, sendo que apenas três são de moradores da cidade. Por ser de referência, municípios menores que não têm estruturas instaladas transferem os pacientes para Unaí.

Desde o início da pandemia, são 12.644 casos confirmados de COVID-19, com 220 óbitos.