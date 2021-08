Contagem: 5 estabelecimentos lacrados e 3 multas por desrespeito às regras

Além da aglomeração, estabelecimento não tinha nenhum alvará de funcionamento (foto: Guarda Civil de Contagem/Divulgação) bar de Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, foi multado em R$ 14 mil por promover O proprietário de umde, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, foiem R$ 14 mil por promover evento com aglomeração de pessoas , descumprindo as regras de combate à COVID-19 na cidade

No balanço do fim de semana de fiscalizações da Patrulha Pacto pela Vida, criado pela prefeitura com apoio da Guarda Civil Municipal (GCM), divulgado nesta terça-feira (17/8), foram 100 estabelecimentos comerciais fiscalizados, com 5 interdições e três locais multados.

Durante a fiscalização, os agentes encontraram muitas pessoas em pé e mesas bem próximas, cenário que contraria os protocolos sanitários do município estabelecidos no município.

Além da aglomeração, o estabelecimento não tinha nem alvará sanitário e nem de funcionamento. O proprietário foi notificado e terá 30 dias para regularizar a situação, além da multa de R$ 14 mil.

Ao todo, cinco bares foram lacrados e três multas emitidas.

O supervisor da operação, Rone Machado, lembra que, apesar de Contagem não ter mais restrições de horários para a abertura do comércio , os casos de COVID-19 continuam sendo registrados. "E existem algumas regras sanitárias que são básicas, não podem ser descumpridas, como a falta dos alvarás, que são necessários com ou sem pandemia", explica.

Mesmo com a flexibilização das medidas, a Patrulha Pacto pela Vida continuará fazendo mutirões aos fins de semana para verificar o cumprimento das medidas.