Minas intensifica fiscalização dos dispensers de Gás Natural Veicular

Processo de fiscalização será feito pelo Ipem-MG (foto: Paulo Filgueiras/EM/D.A Press- 31/05/2018) fiscalização dos dispensers de Gás Natural Veicular (GNV) será intensificada a partir de 20 de setembro em Minas Gerais. O processo será feito pelo Instituto de Metrologia e Qualidade do Estado de Minas Gerais (Ipem-MG) com objetivo de dar mais segurança a empreendedores e consumidores no fornecimento do combustível, além de garantir que as válvulas entreguem a quantidade correta do produto. dos dispensers de(GNV) será intensificada a partir de 20 de setembro em. O processo será feito pelo Instituto de Metrologia e Qualidade do Estado de Minas Gerais (Ipem-MG) com objetivo de dar maisa empreendedores e consumidores no fornecimento do combustível, além de garantir que as válvulas entreguem a quantidade correta do produto.

Segundo o diretor de Metrologia e Qualidade do Ipem-MG, Luiz Marcelo Scalioni, a diferença é que, enquanto as bombas dos postos de gasolina exibem o resultado em litros, as de GNV podem mostrar os valores em metros cúbicos ou quilogramas (Kg).

"Os postos revendedores de GNV devem observar o valor da densidade do seu ponto de entrega, de acordo com o valor da densidade absoluta fornecida pela concessionária. A cada 15 dias essa densidade deve ser atualizada nos dispensers dos postos, de modo a garantir que o consumidor sempre tenha a medição do GNV em um instrumento com as condições de referência mais atuais", disse Luiz Marcelo.

A Companhia de Gás de Minas Gerais (Gasmig) já disponibiliza a densidade do gás para os postos revendedores e segundo a mesma, em cada ponto de recebimento, o Gás Natural pode apresentar densidade absoluta (massa específica) diferente.

Caso o Posto Revendedor ou Cliente Frotista não esteja com seus equipamentos calibrados e atualizados com a densidade absoluta, informada pela Gasmig, isso poderá interferir no resultado da verificação técnica realizada pelo Ipem-MG.

O resultado da densidade do gás para postos revendedores de GNV pode ser acessado no site da Gasmig (clique AQUI ).

Para dar a informação ao Ipem-MG e às empresas de manutenção, a companhia também disponibilizou uma página para a consulta da densidade por ponto de entrega do gás natural, clique AQUI para acessar.

Atendimento

A Gasmig disponibiliza suporte técnico da sua equipe por meio do e-mail gnveconomizaporvoce@gasmig.com.br ou via WhatsApp pelo número (31) 9 9773-3886.

O Ipem-MG também receberá as dúvidas dos postos revendedores e dos consumidores de GNV no canal Fale Conosco, disponível no site www.ipem.mg.gov.br ou por meio do telefone 08000 335 335.

O Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo no Estado de Minas Gerais (Minaspetro) também comunicará a todos os postos revendedores de GNV associados o passo a passo de como consultar a densidade no site da Gasmig.

*Estagiária sob supervisão