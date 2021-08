Volta a chover em bairros isolados em BH nesta tarde; veja previsão

Tempo fechado no Bairro Buritis, na Região Oeste de BH, nesta tarde (foto: WhatsApp/Reprodução)

Após a tempestade surpresa da madrugada desta terça-feira (17/8), volta anesta tarde. BH ficou 75 dias de seca e comrelativa do ar alcançando no máximo 30%.



Hoje, segundo a Defesa Civil de BH, a previsão meteorológica já indicava que o dia será de céu parcialmente nublado a nublado, com possibilidade de chuva isolada.





A temperatura mínima foi de 12 °C, enquanto a máxima estimada é de 27 °C - e a umidade relativa mínima do ar em torno de 30% à tarde. Nesta tarde, choveu fraco nos bairros: Sion, Belvedere, Centro e Serra (Região Centro-Sul); Buritis, Nova Gameleira e Nova Cintra (Região Oeste).

"A previsão é de chuva fraca e isolada até o início da noite desta terça-feira. Amanhã, a previsão para precipitação diminui'', avisa o meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) Claudemir Azevedo.

Tempestade na madrugada



Segundo a Defesa Civil de BH, durante a madrugada, 8 das 9 regionais da cidade foram surpreendidas com chuva. Na Pampulha, houve registro de chuva forte acompanhada de ventania e trovões.



A explicação para essa chuva em um período de seca é em função da atuação de áreas de instabilidade entre Minas Gerais com Rio de Janeiro e São Paulo, de acordo com o Inmet.



No entanto, a partir desta quarta-feira (17/8), já diminui a condição de chuva. Durante a madrugada, a estação de Cercadinho chegou a registrar 14,2 mm de chuva, com rajada de vento a 76,7 km/h. Na estação Pampulha, foi 13,2 mm com a ventania a 50,8 km/h.



Nas demais áreas de Minas Gerais, o dia nesta terça (17/8) tem céu claro a parcialmente nublado. Apenas a faixa leste terá maior nebulosidade nos próximos dias. A temperatura máxima é registrada no Norte do estado a 35° C.