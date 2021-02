Show gera aglomeração de 500 pessoas e revolta em Contagem; veja vídeo

Show gera aglomeração de 500 pessoas e revolta em Contagemhttps://t.co/eN8ik8TJkc pic.twitter.com/74RJqYgKje — Estado de Minas (@em_com) February 14, 2021





Imagens feitas por populares mostram uma banda de rock com seis integrantes no palco, que tocava para uma plateia separada em pequenos grupos. A maioria dos presentes, contudo, não usava máscara. Do lado de fora do espaço, dezenas de pessoas se aglomeravam em uma fila.





Shows estão proibidos em Contagem desde 13 de janeiro por força do decreto 004/2021, editado pela prefeitura. (foto: Arquivo pessoal) O movimento causou revolta sobretudo entre comerciantes locais. "Olha o pessoal em pé aí entre as mesas, show acontecendo. E isso está permitido, que seja para todos nós", diz o empresário que gravou o vídeo, que preferiu não se identificar.





Shows com banda estão proibidos pela Prefeitura de Contagem. Bares e restaurantes estão autorizados a funcionar até 23h com apresentações musicais de pequenas proporções, limitadas a voz e violão.



O Estado de Minas tentou contato com o proprietário do estabelecimento da Avenida Babita Camargos, sem sucesso.





Guardas no local

Procurada pela reportagem, a Prefeitura de Contagem informou que a Guarda Municipal já está no local para interditar o show e confirmou a lotação da casa - entre 400 e 500 pessoas. O responsável pelo evento será notificado por descumprimento do decreto 004/21 , editado em 13 de janeiro pela Prefeita Marília Campos (PT). Em caso de reincidência, a multa é fixada em R$ 14 mil reais.

