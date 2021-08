Moradores de rua recebem comida e orientação sobre violência contra mulher

A Praça da Estação, no Centro de Valadares, tornou-se a área preferida para a população de rua (foto: Tim Filho/Especial para o EM/D.A Press) O Dia Nacional de Luta da População em Situação de Rua, celebrado em 19 de agosto, motivou uma ação que teve o seu início nesta segunda-feira (16/8), em Governador Valadares. Nesta ação, programada até sexta (20/8), a população de rua receberá alimentação pela manhã, à tarde e à noite, além de participar de atividades educacionais.

A ação começou nesta segunda-feira (16/8) pela manhã com panfletagem nas praças da área central e quarteirões próximos ao Mercado Municipal, anunciando a campanha e convidando a população de rua para ir ao Centro Pop para lanchar, almoçar e tomar um delicioso caldo.

Alimentados, todos poderão participar de oficinas e palestras sobre os 15 anos da Lei Maria da Penha e sobre a saúde do homem. Esta ação, segundo a Secretaria Municipal de Assistência Social, tem o apoio da Promotora de Justiça, Carla Salaro, alunos da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF-Campus GV) e da Pastoral do Povo de Rua.

Toda a ação tem o foco voltado ao “Agosto Lilás”, mês de conscientização da violência contra o público feminino, no caso, as mulheres que vivem em situação de rua. No encerramento, na sexta-feira (20/8), todos serão levados para um passeio no Parque Natural Municipal.

Ação relevante

Emerson Ricardo Jamaica, um valadarense que anos atrás morava na Cracolândia, em São Paulo, e hoje reside em Vitória (ES), trabalhando como motorista particular de um empresário influente, vibrou ao saber da ação, que para ele tem uma relevância grandiosa.

“Só quem morou nas ruas, que foi viciado em crack e outras drogas, assim como eu, sabe o valor de uma ação como essa”, afirma. Jamaica diz que viveu como um “lixo humano”, pesando 45 quilos e consumindo drogas nas ruas paulistanas.

Quando está de folga do trabalho e vem para Governador Valadares rever a família e assistir aos jogos do Democrata-GV, Jamaica sempre aproveita a oportunidade para ir às praças levar alimentação à população de rua.

“Em Vitória eu faço o mesmo, junto com as pastorais da Igreja Católica”, disse. Jamaica afirma que muitas pessoas condenam essa prática, alegando que “pessoas de bem” estão alimentando bandidos e drogados. “Mas essa é a forma que temos de aproximar dessas pessoas e oferecer, além do alimento, uma oportunidade de mudar de vida, como a que eu recebi”, disse.

Programação da campanha

Segunda-feira (16/8)

9h – Panfletagem no centro;

Terça-feira (17/8)

9h – Palestra no Centro Pop com o tema “Saúde do Homem – ministrada pelos alunos da UFJF-GV”;

Quarta-feira (18/8)

9h – Oficina “Eu preciso conhecer” – promovida pela Pastoral do Povo de Rua no Centro Pop; –

Quinta-feira (19/8)

9h - Palestra no Centro Pop com o tema “15 anos da Lei Maria da Penha – ministrada pela Dra Carla Salaro (Promotora de Justiça);

Quinta-feira (19/8)

14h – Distribuição de rosas confeccionadas com papel em frente à Prefeitura;

Sexta-feira (20/8)

9h – Passeio no Parque Municipal